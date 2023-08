677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua regente, a Lua, te traz um tom mais aterrado, pragmático e calmo. Mesmo que mudanças lhe instiguem, encare-as com serenidade e paz. Momento de baixar as expectativas e respostas sociais também. Essa paz interna te auxilará a entender e julgar com mais clareza as relações. Busque não ser reativo com pessoas, mas entenda que somos humanos e falhos.

Lua Minguante em Touro

A Lua entra na fase Minguante em Touro. Devemos encarar o mundo material, posses, talentos e finanças com mais desapego, sabedoria e maturidade. A conjunção a Urano reforça a temática do desapego e de uma visão mais ampla neste sentido.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta