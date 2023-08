SIGA NO

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) te pede uma redução no seu ritmo, que saiba escutar suas verdadeiras necessidades emocionais. Um pouco mais de introspecção auxiliará com insights importantes. Relaxamento não é sinônimo de desleixo, mas uma forma de autocuidado. Escute suas emoções e se dê mais tempo de introspecção.

Lua Minguante em Touro

A Lua entra na fase Minguante em Touro. Devemos encarar o mundo material, posses, talentos e finanças com mais desapego, sabedoria e maturidade. A conjunção a Urano reforça a temática do desapego e de uma visão mais ampla neste sentido.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta