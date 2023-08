677

Horóscopo do dia (08/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Touro

A Lua entra na fase Minguante em Touro. Devemos encarar o mundo material, posses, talentos e finanças com mais desapego, sabedoria e maturidade. A conjunção a Urano reforça a temática do desapego e de uma visão mais ampla neste sentido.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Momento de reavaliar sua relação com suas posses e finanças. Se permita apenas a preocupação justa. Aqui há um convite à regeneração e diminuir o ritmo. Deixe ir aquilo que já não cabe mais em sua vida, permanecendo aquilo que é verdadeiro e necessário. Momento que pede serenidade, calma e maior cuidado para consigo próprio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) te pede uma redução no seu ritmo, que saiba escutar suas verdadeiras necessidades emocionais. Um pouco mais de introspecção auxiliará com insights importantes. Relaxamento não é sinônimo de desleixo, mas uma forma de autocuidado. Escute suas emoções e se dê mais tempo de introspecção.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua de hoje te faz sonhar acordado, te levando ao mundo dos sonhos e imaginação. Tire algum tempo do seu dia para relaxar, meditar. Aprenda a sair do plano mental e simplesmente sentir. Também há uma intensa limpeza de emoções subconscientes e você deve fluir junto deste processo. Busque um olhar mais objetivo para suas questões psicológicas e sutis.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, te traz um tom mais aterrado, pragmático e calmo. Mesmo que mudanças lhe instiguem, encare-as com serenidade e paz. Momento de baixar as expectativas e respostas sociais também. Essa paz interna te auxilará a entender e julgar com mais clareza as relações. Busque não ser reativo com pessoas, mas entenda que somos humanos e falhos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O ritmo de obrigações e cobranças deve diminuir. O Sol no seu signo te impele numa busca de si próprio, mas, para que tenha sucesso, suas emoções devem ser pacificadas e disciplinadas. Encare emoções e hábitos com mais realismo e praticidade. Atenda somente a demandas reais e não esgote suas energias pelejando com o mundo. Sabedoria profissional e de imagem.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Se permita ver a vida mais como um expectador. Nem tudo precisa ou deve ser controlado por você. Confie no fluxo da vida e na força divina por trás de tudo que acontece. Aprenda a se entregar, pois nem tudo está nas suas mãos. A vida pode ser mais leve e feliz quando deixamos que ela flua seu ritmo. Fé aqui é sinônimo de serenidade e entrega.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções profundas passam por uma pacificação e esvaziamento. Aprenda a encarar as emoções mais difíceis com serenidade e paz. Também aprenda a deixar ir a necessidade de ter outra pessoa o tempo todo com você. Aproveite o silêncio da solitude para se ouvir melhor. Reciclagem de antigas emoções, apegos e hábitos que deve ocorrer com serenidade e paz.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Pacifique suas emoções, especialmente aquelas ligadas ao outro e parcerias. Você não deve controlar o outro, cada um é responsável por si próprio. E o outro não tem que concordar com você ou dividir dos exatos mesmos valores para que a relação se viabilize. Aprenda a amar com mais desprendimento. Vivências em conjunto devem tranquilas e dentro da motivação de ambos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Diminua o ritmo de trabalho, atividades domésticas e físicas. Este é um excelente momento para regenerar sua saúde e renovar suas forças. Atenda somente a demandas reais, não tente fazer tudo para todos. Viva sua rotina com mais amor e desapego de frivolidades. Desapego de antigos hábitos que já não lhe fazem bem, buscando escoar más tendências de alimentação, saúde e/ou rotina.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Pacifique sua necessidade de estar no comando o tempo todo. Aprenda a delegar e a se dar o justo tempo para o lazer e descanso. Expresse mais sua sensibilidade, seu lado feminino, acolhedor e amoroso. A segurança emocional que virá de se permitir ser mais você mesmo no que foi dito acima será gratificante. Busque ouvir mais a si mesmo e suas necessidades pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Momento de recarregar as baterias no seu lar e no contato com suas próprias emoções. Se permita o tempo de recolhimento justo. Você não tem que atender a todas as demandas das pessoas. A necessidade de sentir aconchego e amor no próprio lar te nutrirá. Olhe para suas emoções com amor e calma. Reciclagem de antigas emoções, mas deve acalmar a mente, se permitindo o sentir, receber e fluir.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Momento de acalmar a mente. A Lua passando pela sua área mental te pede pacificação, deixar ir padrões estagnados e rigidez. Meditações, mantras, música e tudo mais que auxilie no desprendimento mental serão de grande ajuda. Busque estar mais em paz e menos reativo ao seu entorno. Permita que o fluxo de ideias passe por você, como um rio que flui e segue seu caminho.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta