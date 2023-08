SIGA NO

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Lua e Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um tanto de realismo emocional, mas sem perder sua sensibilidade. Busque lapidar aquilo que sente e se não está refletindo os outros em excesso. Amadureça sua relação para consigo mesmo, buscando a segurança de ser quem você é realmente e usando a sensibilidade com maturação.

Amadurecimento e desapego

A conjunção da Lua com Saturno em Peixes nos traz necessidade de lapidação emocional. Será preciso aparar arestas e sacrificar velhas emoções, buscando uma expressão de maturidade para com as realidades psíquicas e emocionais da vida. Algumas carências e questões passadas pedem realismo e lapidação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta