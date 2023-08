SIGA NO

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há um clima de transcendência emocional a ser vivido hoje. Algumas emoções antigas são lapidadas e questões subconscientes precisam ser amadurecidas. Busque se dar limites neste campo emocional, mas sem repressão. Emoções ligadas a carreira e/ou vida familiar lhe pedem um tanto mais de abnegação, desapego e um olhar mais maduro e espiritual.

Amadurecimento e desapego

A conjunção da Lua com Saturno em Peixes nos traz necessidade de lapidação emocional. Será preciso aparar arestas e sacrificar velhas emoções, buscando uma expressão de maturidade para com as realidades psíquicas e emocionais da vida. Algumas carências e questões passadas pedem realismo e lapidação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta