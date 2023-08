SIGA NO

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Saturno. Sua mente se encontra bem autocentrada e focada no que é importante pessoalmente. Todavia, será preciso encarar desafios e questões emocionais das relações, parcerias e/ou casamento. Busque ter um senso de maturidade e objetividade para lidar com tais questões. Revisão daquilo que é importante para você no contexto a dois.

Equilíbrio mente e emoção

A oposição de Mercúrio em Virgem com Saturno em Peixes nos mobiliza na necessidade de equilibrar a mente pragmática com o compromisso emocional. Devemos ter uma mentalidade prática e realista, mas que deve ser equilibrada com a necessidade de um olhar sério e maduro para nossas dores e carências emocionais e psíquicas. Excelente para analisar comportamentos emocionais e dialogar de forma madura e realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta