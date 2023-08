677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu potencial natural de trabalhar, servir, ser útil e eficiente está no clímax. Novas oportunidades de trabalho baterão à sua porta. Ou então enxergará novas possibilidades no que já existe. Sua conexão emocional com seu trabalho está alta, mas cuidado com os excessos para não se sobrecarregar. Também evite sobrecarregar seu corpo físico.

Lua Cheia em Aquário

Temos hoje uma Lua Cheia em Aquário. Toda a energia abundante da Nova em Câncer, nossa raiz, floresce agora no fraterno Aquário. Doação plena para a humanidade, melhorias quanto à nossa relação com o social, com o meio ambiente e nossos semelhantes. Energia fortemente progressista. Nossas emoções estão intensas, porém com o crivo racional do signo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta