CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções profundas estão intensas e num ápice. Há a necessidade de se viver o afetivo e sexual, mas com um tom de liberdade, irreverência e novidade. Se permita clareza emocional, expresse aquilo que vem das suas profundezas. Algumas mudanças mais impulsivas podem ser verdadeiras libertações. Intensidade de transformações emocionais.

Lua Cheia em Aquário

Temos hoje uma Lua Cheia em Aquário. Toda a energia abundante da Nova em Câncer, nossa raiz, floresce agora no fraterno Aquário. Doação plena para a humanidade, melhorias quanto à nossa relação com o social, com o meio ambiente e nossos semelhantes. Energia fortemente progressista. Nossas emoções estão intensas, porém com o crivo racional do signo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta