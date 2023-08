677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções hoje te conectam plenamente ao coletivo. Sua necessidade de socializar e se sentir parte de um grupo ou comunidade está alta. Se sentirá em casa com amigos ou como um cidadão universal. Também estará mais receptivo a acolher aqueles que necessitam. Seu amor pela inovação fala mais alto hoje. Acolhimento de ideias e possibilidades alternativas.

Lua Cheia em Aquário

Temos hoje uma Lua Cheia em Aquário. Toda a energia abundante da Nova em Câncer, nossa raiz, floresce agora no fraterno Aquário. Doação plena para a humanidade, melhorias quanto à nossa relação com o social, com o meio ambiente e nossos semelhantes. Energia fortemente progressista. Nossas emoções estão intensas, porém com o crivo racional do signo.

Horóscopo do dia (01/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta