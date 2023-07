677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Será preciso agora limpar e reorganizar questões subconscientes. Explore suas motivações emocionais com um olhar crítico e realista. Cuidar do emocional agora é mais importante do que ficar preso demais a tarefas mundanas, portanto tire algum tempo para análise ou meditação. Maior entendimento psíquico e também espiritual.

Lua Cheia em Aquário

Temos hoje uma Lua Cheia em Aquário. Toda a energia abundante da Nova em Câncer, nossa raiz, floresce agora no fraterno Aquário. Doação plena para a humanidade, melhorias quanto à nossa relação com o social, com o meio ambiente e nossos semelhantes. Energia fortemente progressista. Nossas emoções estão intensas, porém com o crivo racional do signo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta