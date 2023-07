SIGA NO

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande ímpeto, senso de ação e individualidade. O aspecto benéfico a Júpiter aumenta tudo isso exponencialmente. Busque agir agora com seu natural pragmatismo, mas também com uma boa dose de otimismo,

aventura, fé e visão ampla. Alinhamento da ação com o próprio eixo ético e princípios. Acredite mais em seus potenciais.

Ação expansiva

O trígono entre Marte em Virgem e Júpiter em Touro nos aumenta muito o senso de ação prática. Estamos mais diligentes, focados e dispostos a trabalhar, exercitar e cuidar da vida material, mas tudo isso dentro de um senso de prazer e realização. Dia de intensa energia expansiva para agir, se posicionar e buscar novas possibilidades com realismo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta