Pedro Sampaio descreveu como 'livramento' se salvar de um tiro com o carro blindado Reprodução/Instagram O DJ Pedro Sampaio foi vítima de uma tentativa de assalto à mão armada na madrugada de sábado (29/7) no Rio de Janeiro. O artista compartilhou nas redes sociais uma foto do carro com a marca do tiro na janela, que ele relatou ser um "livramento" já que o veículo era blindado e ninguém ficou ferido.





A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ainda não informou sobre as providências para identificar o suspeito.