Cerca de 40 mil pessoas marcam presença no Mineirão para conferir a mais uma apresentação do cantor de samba e pagode Thiaguinho. Além de findar um hiato de quatro anos desde a última vez em que esteve na capital com o show "Tardezinha", o artista vai utilizar a apresentação deste sábado (29/7) para gravar mais um DVD trazendo o nome do projeto.









Idealizado pelo cantor e pelo ator e empresário Rafael Zulu, "Tardezinha" é tido por Thiaguinho como um ato de “amor”, similar a qualquer situação da vida dele, pontua ele.









Todo dia em que piso no palco é com uma vontade, que não consigo nem explicar, de fazer o povo feliz. Isso aconteceu uma, duas, 170 vezes. E quando chega nesse estágio de tanta gente querendo ser feliz é como uma missão cumprida. O segredo é a felicidade, a alegria que as pessoas têm quando chegam e ainda maior quando vão embora", diz.



A primeira etapa do projeto teve 162 shows em 22 estados brasileiros, encerrando em 2019. Neste ano, o giro passa por 25 municípios.





‘Igual a um filho’





Ao ser indago sobre qual música seria a “preferida” para apresentar em um palco diante de tanta gente, como no Mineirão, Thiaguinho não conseguiu eleger uma. A explicação: “Cada uma é igual a um filho, embora eu não tenha filho ainda (risos), mas é difícil escolher uma”.





“Cada uma marca um momento da minha vida. ‘Estrela’ foi a primeira a qual escutei minha voz no rádio. ‘Vencedor’ é uma que acabei de gravar e mexe muito comigo. ‘Deixa tudo como tá’ mexe com todo o estádio. ‘Melhor eu ir’ é uma das mais fortes. Cada música tem um lugarzinho especial no coração”, completa.