Sinead O'Connor protestou publicamente contra o "estupro" do cofre com canções inéditas de Prince após a morte dele Jacky Naegelen/Reuters/21/5/07 'Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos' Sinéad O'Connor, cantora e compositora



A cantora Sinéad O'Connor deixou um “plano de ação” para os filhos caso morresse repentinamente, como realmente ocorreu na última quarta-feira. Em 2021, ela falou à revista People sobre essas recomendações.





A artista irlandesa explicou ter orientado os herdeiros a protegerem sua música e seus bens, para evitar que alguém se apossasse da herança ou se aproveitasse deles. “Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos”, comentou.





Durante a entrevista, ela citou o caso do famoso rapper Tupac Shakur, assassinado em 1996, aos 25 anos, nos Estados Unidos. “Tupac lançou muito mais álbuns desde que morreu do que jamais fez vivo. Então, é meio nojento o que as gravadoras fazem”, declarou.

Pesadelo com Prince

Sinéad também destacou o caso do astro Prince (1958-2016) como exemplo de abuso. “Um dos grandes pesadelos para mim, fico muito brava quando penso nisso, é o fato de que estão estuprando o cofre dele.” Referia-se ao fato de o acervo particular do compositor, com trabalhos inéditos, ter sido arrematado por uma gravadora.





“(Prince) é um homem que lançou todas as músicas que gravou. Então, se ele se deu ao trabalho de construir um cofre, coisa muito difícil de fazer, e isso significa que ele realmente não queria que essas músicas fossem lançadas. Não suporto que as pessoas estejam, como eu disse, estuprando o cofre”, desabafou.





A cantora acreditava que o autor de seu maior hit, “Nothing compares 2 U”, faria uso diferente da própria música. Na opinião de Sinéad, Prince não aprovaria sua canção em comercial de TV com o contexto da letra completamente deturpado. “Ele vai se revirar no túmulo por ser usado para vender um cartão de crédito”, declarou ela à People.





Sinéad O'Connor deixou os filhos Jack Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio. Ficou profundamente abalada quando Shane Lunny, de 17 anos, tirou a própria vida em 2022, após enfrentar vários transtornos mentais.

Legista determina autópsia

O corpo da cantora e compositora irlandesa, que morreu aos 56 anos, passará por autópsia, informou o Tribunal do Inner Souther Coroner, em Londres.





De acordo com o comunicado, “nenhuma causa médica da morte” foi detectada. “O legista, portanto, ordenou que a autópsia fosse realizada. Os resultados disso podem não estar disponíveis por várias semanas”, informa a nota.





Sinéad O'Connor sempre lidou com transtornos mentais. Ela disse publicamente que havia tentado o suicídio aos 33 anos. Ficou profundamente abalada quando o filho Shane se matou, há um ano e meio.





A cantora planejava lançar álbum em breve, segundo publicação em suas redes. A turnê passaria por Oceania, Europa e Estados Unidos entre 2024 e 2025, conforme o texto.