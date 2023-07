677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Organize agora a maneira como se comunica com as massas, com o público. Tenha uma mentalidade de trabalho e utilidade nas questões sociais também. Seu olhar crítico para com as pessoas está aumentado, mas isso pode ser excelente quando se tem o intuito de ajudar. Se comunique de maneira prática, mas também inovadora e seja útil ao coletivo.

Mercúrio em Virgem

Mercúrio entra no signo de Virgem. Como regente do signo, Mercúrio aqui enfatiza um olhar e enfoque prático da vida: diligência, organização, praticidade, pragmatismo e um olhar crítico. A mente tende ao pragmatismo e metodologia. Também há forte foco mental nas questões de saúde, cura e alimentação saudável.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta