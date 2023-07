677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este é um período que traz muitas reavaliações ligadas ao amor, casamento, parcerias e vida social. Deve repensar em como ser mais autêntico e honesto nestes contextos, mas evitando brigas desnecessárias. Questões judiciais também pedem ponderação e estratégia antes de decisões precipitadas. Reavalie se está valorizando e senso valorizado pelo outro de verdade.

Repensando valores

Mercúrio e Vênus retrógrada se encontram conjuntos no signo de Leão. O dia de hoje nos traz capacidade de entender e raciocinar melhor sobre as questões de valores e relacionamentos. Bom momento para se repensar as parcerias, ponderar sobre as possibilidades de parcerias, assim como integrar mais nosso senso de valor próprio. Não é o momento mais adequado para discussões ou resoluções definitivas, mas de processar estes temas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta