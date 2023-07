677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, está retrógrada e se encontra com Mercúrio. Você é chamado agora a reavaliar valores ligados ao familiar, passado e vida pessoal. Pode enxergar agora padrões antigos que já não condizem com quem você está se tornando e deve refletir sobre o que leva para a vida pessoal. Reavaliação do lar, moradia e de tudo o que lhe traga senso de segurança.

Repensando valores

Mercúrio e Vênus retrógrada se encontram conjuntos no signo de Leão. O dia de hoje nos traz capacidade de entender e raciocinar melhor sobre as questões de valores e relacionamentos. Bom momento para se repensar as parcerias, ponderar sobre as possibilidades de parcerias, assim como integrar mais nosso senso de valor próprio. Não é o momento mais adequado para discussões ou resoluções definitivas, mas de processar estes temas.

