CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede reavaliação de seu compromisso com o outro, casamento, parcerias e vida social. Você está mais em contato com suas emoções e agora pode entrar em contato com feridas ligadas à repressão da individualidade e pro dos outros. Se permita o mergulho interno para reavaliar e se curar. A posição lunar lhe traz necessidade de ventilar emoções e ter mais objetividade no campo emocional.

Reavaliando compromissos

A quadratura entre Quíron em Áries e Juno em Câncer traz à tona desafios ligados ao senso de compromisso, em especial no âmbito do familiar/casamento versus pessoal. Reconhecer feridas ligadas à individualidade não expressa em prol de outras pessoas pode ser curativo. Também entender o quanto nos colocamos em segundo plano ou nas sombras, mas sem fidelidade a nós próprios. A Lua em Escorpião nos motiva nas transformações emocionais profundas para libertação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta