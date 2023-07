677

O escritor Marçal Aquino, roteirista de cinema e TV, fez da realidade brasileira a matéria-prima de sua obra Cristina Gallo/Especial CB/D.A Press







O projeto República Jenipapo recebe, nesta terça-feira (25/7), o escritor e roteirista Marçal Aquino para discutir as conexões entre literatura, história e política. Ele conversa com o público às 19h, na pracinha em frente à Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi).

Aquino escreveu também “O invasor”, adaptado para o cinema e estrelado por Paulo Miklos, Marco Ricca, Alexandre Borges e Sabotage, “O amor e outros objetos pontiagudos”, “Faroestes” e “Cabeça a prêmio”. Tem obras lançadas na Alemanha, Espanha, França, México, Portugal e Suíça. Também assinou o roteiro das séries “Carcereiros”, “Força-tarefa” e “O caçador”, entre outras, exibidas pela TV Globo.









O debate ao ar livre, com entrada franca, é parceria do Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pela professora e historiadora Heloisa Starling, com a livraria. Também vão participar do evento Bruno Viveiros, historiador do República, e Carlos Marcelo, escritor, jornalista e diretor de redação do jornal Estado de Minas.