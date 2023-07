SIGA NO

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Suas emoções profundas estão aumentando, portanto tenha consciência daquilo que quer para si e para os seus. A necessidade de troca afetiva e/ou sexual está grande. Use sua sensibilidade para se permitir estar mais entregue. O dia também te pede desapego de padrões e hábitos do passado, justamente para que abra espaço para as novidades que estão chegando.

Lua Crescente em Escorpião

A Lua entra na fase Crescente no signo de Escorpião. Nossas emoções estão intensas e nos pedem expressão. Necessidade de troca afetiva profunda, vivência de algo em conjunto e/ou sexualidade nos são despertadas. A criatividade que plantamos na fase Nova em Leão nos pede transformação e aprofundamento para que continue a crescer.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta