LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz subjetividade e foco em si mesmo e nas próprias necessidades e desejos. Todavia, deve encarar também as feridas nas relações. Talvez tenha se dado demais e necessite de espaço próprio; pode também ter se fechado e aberto pouco espaço ao outro. Seja como for, busque a justa medida típica do signo da balança.

Buscando equilíbrio emocional

A oposição da Lua em Libra com Quíron em Áries nos faz ponderar e buscar equilíbrio na equação eu-outro e nossas emoções neste sentido. Um apego emocional excessivo nas relações pode lhe mostrar que precisa curar seu senso de autoestima e individualidade; já um foco excessivo em si mostra que deve aprender a se dedicar mais às relações, se abrindo emocionalmente. O importante aqui é encontrar o equilíbrio.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta