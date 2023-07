SIGA NO

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A Lua traz agora foco no intelecto e no nível mental; suas ideias estão fluidas e intensas. Todavia, será preciso agregar um pouco mais de fé, coragem e ousadia expansiva. Busque o equilíbrio justo entre ponderação e ação. Nem tudo é explicável pela mente racional e isto é um aprendizado grande. Também equilíbrio ao expressar suas crenças e no diálogo.

A oposição da Lua em Libra com Quíron em Áries nos faz ponderar e buscar equilíbrio na equação eu-outro e nossas emoções neste sentido. Um apego emocional excessivo nas relações pode lhe mostrar que precisa curar seu senso de autoestima e individualidade; já um foco excessivo em si mostra que deve aprender a se dedicar mais às relações, se abrindo emocionalmente. O importante aqui é encontrar o equilíbrio.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta