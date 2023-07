SIGA NO

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)







A consciência de suas raízes, sonhos e desejos íntimos está plena e te mostra que certas estruturas matérias, especialmente de carreira, precisam de mudança para que abarquem essa nova consciência. Deixe que sua sensibilidade te guie no rumo das mudanças materiais. Vibrar em algo com toda sua vontade mobiliza as forças para fazer acontecer.

Consciência da transformação

O Sol em Câncer faz oposição a Plutão em Capricórnio. O dia de hoje traz especial consciência das estruturas velhas que precisam ser transformadas. A conexão com nossos sonhos, desejos e anseios pessoais fala alto, pedindo que o externo se modifique para abarcar melhor estas possibilidades. Resistências nas relações precisam ser confrontadas e situações resolvidas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta