Salões do Palácio da Liberdade foram palco de acontecimentos importantes da história de Minas Gerais Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O Palácio da Liberdade vai abrir os portões para uma série de eventos gratuitos nestas férias de julho. As inscrições devem ser efetuadas no local, meia hora antes do início das atividades. Menores de 13 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Nesta quarta (19/7), das 14h às 16h, a “Galeria dançante” estimulará a interação com esculturas e obras do palácio, para participantes a partir de 15 anos. Também hoje, das 14h às 15h30, “Jardins imaginados” convida crianças a partir dos 6 anos a recriarem espaços do prédio histórico em desenhos e registros.Na quinta-feira (20/7), das 14h30 às 16h30, a atividade “E se esse palácio fosse meu” estimulará as crianças a partir dos 6 anos a mergulharem na história da antiga sede do governo mineiro, imaginando como seria viver lá atualmente.

Na oficina “Cerâmica fria”, visitantes conhecerão técnicas para criar seus próprios vasos. Amanhã, das 13h30 às 15h30, “Uma caça aos detalhes” estimulará os visitantes a encontrar símbolos e coisas curiosas no palácio.



A programação vai até 30 de julho. O Palácio da Liberdade recebe o público de quarta a sexta-feira, das 12h às 17h30, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h. Informações podem ser obtidas em (31) 3236-7400, (31) 3236-7419 e (31) 3236-7378.