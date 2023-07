677

Show do pianista Amaro Freitas abre o festival, nesta quarta-feira à noite, no Conservatório UFMG Jão Vicente/divulgação

Com o tema “Emergências e insurgências: estética, políticas e culturas”, o Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) começa nesta quarta-feira (19/7) e segue até o próximo dia 27, em Belo Horizonte. A programação é gratuita e oferece atividades formativas, lançamentos de livros, três exposições e 12 apresentações artísticas.





O professor Fernando Mencarelli, pró-reitor de cultura da UFMG, afirma que esta 55ª edição do festival discutirá o impacto das disputas políticas sobre a arte e a cultura no Brasil.

“A relação entre estética e política sempre existiu, mas, nos últimos anos, no contexto das polarizações políticas, vimos essas disputas se acentuarem em várias partes do mundo, especialmente no Brasil”, diz o pró-reitor.

Mencarelli se refere a ataques direcionados a obras, performances e exposições motivados por questões políticas, inclusive com a defesa da censura.

“Tivemos uma série de desmontes no Brasil, como o fechamento do Ministério da Cultura, depois a transformação dele em secretaria de cultura. As políticas culturais foram ficando cada vez mais escassas. É importante trazer essa abordagem para o nosso festival de inverno”, afirma Mencarelli.

Ao longo dos nove dias, a programação mostrará que, apesar da precarização, a produção cultural resistiu ao desmonte ocorrido durante o governo Jair Bolsonaro, o que demonstra a força da arte brasileira.

A escritora Luiza Romão, que ganhou o Jabuti 2022 na categoria livro do ano, estará no sábado à tarde no Espaço do Conhecimento Instagram/reprodução

Destacando o papel da cultura urbana popular na construção de identidades, o festival estimulará o diálogo entre artistas, criadores e pensadores a respeito de como deve ocorrer a reconstrução no campo da cultura.

Educação e cultura são interligadas, observa Mencarelli. “Não existe educação sem cultura e nem cultura sem educação. Todo espaço educativo é um espaço cultural e todo espaço cultural deve ser educativo”, afirma o professor, destacando o papel das universidades nesse processo de reconstrução.





A abertura do festival de inverno ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h30, no Conservatório UFMG, com apresentação do pianista Amaro Freitas, destaque da cena jazzística brasileira.

No show solo, o pernambucano mostra como se dá o diálogo de sua obra com a música nordestina, sobretudo para o frevo, o baião, o maracatu, a ciranda e o maxixe.

Mostras no Centro Cultural

O Festival de Inverno apresentará três exposições: “Cartas aos escritores do meu ramo”, de Lucia Castello Branco; “Respiração”, de Shirley Paes Leme; e “Marco ancestral”, de Edgar Kanaykõ. As mostras serão abertas na quinta-feira (20/7), no Centro Cultural UFMG.

No próximo sábado (22/7), a cultura hip hop será tema de debate às 17h, no Conservatório UFMG. Vencedora do prêmio Jabuti 2022 na categoria livro do ano, Luiza Romão, autora de “Também guardamos pedras aqui”, estará às 17h no Espaço do Conhecimento UFMG.

Às 18h, serão lançados, no mesmo local, os livros “Caderno espiralar”, de Denilson Tourinho, e “O que é psicanálise literária”, de Ayanne Sobral e Lucia Castello Branco.

Colombiana, destaque da cena do rap mineiro, é atração de sábado (22/7) no Conservatório UFMG Cadu Passos/divulgação

Rap no Conservatório

Fechando a programação do sábado, às 19h30, a rapper Colombiana fará o show “Ressignificando” no Conservatório UFMG. Em seguida, virá o rapper Radical Tee, com “UbatUke tá me chamando”. As duas apresentações contarão com a presença de Monge, fundador da Família de Rua, o coletivo que promove o Duelo de MCs em BH.

No próximo domingo (22/7), às 20h, Ricardo Aleixo vai apresentar, no Conservatório UFMG, poemas e canções que compôs ao longo das últimas três décadas. A performance terá a participação do violonista Alvimar Liberato e da performer Natália Alves.

55º FESTIVAL DE INVERNO UFMG

De 19 a 27 de julho. No Centro Cultural UFMG, Conservatório UFMG, Espaço do Conhecimento UFMG, Espaço Acervo Artístico UFMG e Câmpus Pampulha, em Belo Horizonte. Confira a programação completa em www.ufmg.br/festivaldeinverno

Na sexta-feira (21/7), às 15h, no Espaço do Conhecimento UFMG, o escritor Cristino Wapichana vai falar sobre ancestralidade e preservação dos povos indígenas.