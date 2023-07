SIGA NO

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Suas emoções lhe trazem necessidade de centrar em si mesmo e sua criatividade. A oposição a Plutão lhe desafia na transformação de velhas estruturas. Sair da repressão, rigidez e imobilidade para assumir seu potencial criativo. Esse é o momento de focar em si mesmo, saindo do excesso do agradar os outros ou cumprir papéis que não condizem com quem você é verdadeiramente.

Superando conflitos emocionais

A Lua Nova entra em Leão, nos trazendo grande energia em potencial para novos começos criativos e de empoderamento pessoal. Todavia, a oposição a Plutão em Capricórnio mostra que é provável que conflitos emocionais nas relações tenham de ser trabalhados, nos livrando de jogos de poder e situações enrijecidas. A quadratura com o Eixo Nodal mostra que o momento traz grande libertação, na qual devemos saber quem somos e como nos posicionamos perante os outros de forma autêntica e respeitando as individualidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta