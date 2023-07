SIGA NO

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O Nodo Norte aponta agora para seu setor emocional profundo e você deve mergulhar com coragem e assertividade. Busca por viver as emoções, partilha, sexualidade e emoções por inteiro. Busca consciente e corajosa por transformações verdadeiras. Deve sair do apego a situações aparentemente estáveis, mas que geram estagnação e frustração. A Lua Nova traz agora novos começos ligados ao social, grupos, amizades e causas.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Buscando individualidade

O Eixo Nodal muda para os signos de Áries e Libra pelo próximo 1,5 ano. O Nodo Norte em Áries nos pede busca consciente por individualidade, ação, coragem, impulso e iniciativa. O Sul em Libra nos pede revisão de relacionamentos, casamento, parcerias e vida social. Busca por provar a si mesmo que dá conta sozinho, voltando para as relações com maior senso de individualidade e menos dependência. A Lua Nova em Câncer traz novos começos ligados às emoções pessoais e capacidade de nos nutrir. Busca por realizações pessoais em alta neste ciclo.

Horóscopo do dia (17/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta