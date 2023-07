677

Barbora de Nunes-Cambraia se encantou com a Sala São Paulo e espera novo convite da Filarmônica mineira para cantar na Sala Minas Gerais Markéta Mathauser Malinová/ divulgação

A cantora lírica tcheca Barbora de Nunes-Cambraia faz concerto especial no Teatro da Assembleia, nesta segunda-feira (17/7). Seu raro timbre de voz, chamado Falcon, será atração à parte.



“Digo que sou mezzo-soprano para simplificar, porque é realmente um tipo raro de voz, entre o soprano e o mezzo-soprano, o que me permite cantar praticamente tudo. Posso cantar muito alto ou muito baixo. Costumo dizer que é uma voz universal”, diz Barbora.





Elis Regina, Beyoncé e Lady Gaga têm o mesmo timbre. A denominação homenageia a francesa Cornélia Falcon (1814-1897), que ficou famosa pela cor “escura” de sua voz e o alcance de soprano, propício para óperas.



“Barbora tem uma voz maravilhosa, muito rara e especial. É mezzo, com textura de voz mais encorpada, mas também é capaz de atingir notas agudas de soprano. É como se a cor da voz fosse escura, com timbre mais grave, porém com grande extensão. É uma experiência única escutá-la”, elogia o cravista Antonio Carlos Magalhães, que acompanhará a artista tcheca.



A apresentação será dividida em duas partes. Na primeira, a cantora se apresenta com Antonio Carlos e Robson Fonseca (violoncelo). Na segunda, estará acompanhada por Robério Molinari (piano).

Barroco e 'Carmen'

Ao lado de Magalhães e Fonseca, Barbora interpretará peças do período barroco compostas por Bach, Durant, Handel, Monteverdi, Gluck, Vivaldi e Gounod. Em seguida, com o acompanhamento do piano, ela envereda pelo repertório que passa por Rossini, Saint-Saens, Dovrák e Bizet.



“Vou mostrar, na segunda parte, árias de óperas. Fiz muitas vezes o papel de Carmen, então incluo a ‘Habanera’”, adianta a cantora. Antonio Carlos Magalhães explica que a “parte barroca” do concerto terá repertório contínuo, selecionado por ele e Barbora.



“Toco cravo, instrumento próprio do período barroco, e o Robson Fonseca toca violoncelo, que se encaixa perfeitamente com a voz mezzo-soprano dela”, detalha Magalhães.

Casada com o brasileiro Márcio Florêncio Nunes Cambraia, ex-embaixador do Brasil na República Tcheca, Barbora fala português fluentemente. Indicada ao prêmio Thalia Awards em 2016 por sua interpretação de “Carmen”, de Bizet, ela estudou nos conservatórios de Praga e Pilsen, na República Tcheca.



A artista tcheca se apresenta regularmente em seu país e também no Japão, Tailândia, Israel e França, além da Europa. Sua agenda é intensa. “Viajo muito. Tenho compromissos República Tcheca, Áustria, Alemanha e França. Em dezembro, vou me apresentar com a Orquestra Sinfônica da Tailândia”, diz.

O Brasil também é palco de suas performances. “Já me apresentei com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e foi excepcional, porque é dos melhores grupos com que já dividi o palco. Gostei muito da Sala São Paulo, tem acústica incrível”, conta Barbora.

“Também recebi convite para me apresentar com a Filarmônica de Minas Gerais, mas, com a chegada da pandemia, o projeto acabou não indo adiante. Espero um novo convite, gostaria muito”, ressalta.



O concerto de hoje inclui dois temas brasileiros: modinha do século 17, de autoria desconhecida, e “Feijoada do Brasil”, da pioneira Chiquinha Gonzaga, autora da primeira marcha carnavalesca com letra e primeira mulher a reger uma orquestra no país. “Foram sugestões do Antonio Carlos que acatei com muita alegria”, diz Barbora. (Com Carolina Ramos)

SEGUNDA MUSICAL

Com Barbora de Nunes-Cambraia (canto), Antonio Carlos Magalhães (cravo), Robson Fonseca (violoncelo) e Robério Molinari (piano). Nesta segunda-feira (17/7), às 20h, no Teatro da Assembleia Legislativa (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho). Entrada franca. Informações: (31) 2108-7000.