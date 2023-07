677

Horóscopo do dia (16/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão mental

Ocorre uma quadratura (aspecto desafiador) entre Mercúrio em Leão e Júpiter em Touro. Somos estimulados a expandir nossas ideias e conceitos, mas devemos tomar cuidado para não nos acharmos infalíveis ou donos da verdade. Conflitos de crenças, fé, visões de mundo e princípios podem permear as comunicações e devemos ter bom senso para saber discutir o que for justo e quando necessário, sem impulsos exagerados.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se encontra num ponto bem autocentrado e voltada para sua criatividade. Todavia, deve também levar em conta questões materiais, financeiras e de valor em consideração. Mesmo com ideias brilhantes, um pouco de realismo pode ser útil, evitando desperdício de recursos. Atenção no exagero na relação com filhos e na expressão pessoal. Lembre-se de estar aberto a enxergar o mundo sob possibilidades mais criativas e amplas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muitíssimo a autoconfiança e senso de valor pessoal. Todavia, pode agora ser confrontado com ideias que vem do meio familiar ou da vida pessoal e/ou emocional. Seja como for, evite a reatividade na comunicação com os mais próximos. Mesmo quando estiver com a razão, uma atitude arrogante pode piorar o quadro. Busque confiar em si mesmo para ter diálogos mais abertos e honestos, mas com flexibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Júpiter. Sua mente está muito ativa e você apropriado de suas ideias e capacidades comunicativas. Todavia, há certas questões subconscientes que podem desafiar esta comunicação. Achar que tudo sabe ou cair em arrogância ou senso excessivo de ego podem ser prejudiciais ao aprendizado e comunicação. Saiba escutar suas emoções, mas tendo filtro para expandir a mente verdadeiramente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente está voltada para o mundo material, seu senso de valor próprio e finanças. Todavia, pode ter de lidar com ideias exageradas neste sentido. Evite gastos impulsivos e sugestões alheias que não lhe correspondam com seus valores. Mas também não deve exagerar num lado sovina. Esteja aberto a enxergar e digerir pontos de vista alternativos que possam lhe ajudar numa síntese de valores.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais intelectual e perspicaz. A quadratura a Júpiter agora lhe pede que expanda a forma como enxerga a si mesmo, mas deve se acautelar para não se supervalorizar ou se enxergar com rigidez. Questões de trabalho e carreira podem lhe demandar que mude seu ponto de vista e você deve estar aberto a ponderar e refletir e não ficar na defensiva ou orgulho.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Júpiter. Sua mente passa agora por um processo de reciclagem e lhe pede mais introspecção. Todavia, deve estar atento, já que suas crenças, fé, visões de mundo e/ou objetivos futuros podem dificultar o processo. Deve sair de preconceitos e formas engessadas de ver a vida. Se permita dissolver velhas crenças e abra sua mente para as muitas possibilidades do momento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está voltada para a vida social, amizades, grupos, causas e vida online. Deve se comunicar neste sentido, mas será preciso agora cautela, já que conteúdos emocionais reprimidos podem vir à tona nestas comunicações. Saiba ponderar bem o que sente. Nem repressão nem descontrole emocional seriam úteis. Busque filtrar suas emoções e busque novas formas de comunicar estes conteúdos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente está focada no seu crescimento profissional, na divulgação de seu trabalho e no uso da fala com autoridade. Todavia, a quadratura a Júpiter lhe desafia a abrir espaço para as opiniões dos outros. Nem sempre sabemos tudo e escutar outras opiniões pode nos auxiliar a expandir as possibilidades. Evite abusos de poder e saiba se flexibilizar e ponderar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Sua mente está focada em sua fé, crenças, visões de mundo, estudos, princípios e afins. Todavia, deve se acautelar, pois pode exagerar em certos pressupostos e num excesso de crítica quanto ao que seja diferente. Busque ter pragmatismo para lidar com tais questões e saiba ponderar, abrindo sua mente para novas possibilidades, mas com objetividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente sonda agora as profundezas de seu campo emocional profundo e isto deve ser encorajado. Todavia, deve evitar posicionamentos dramáticos e excessivamente egóicos. Busque um equilíbrio. Nem se afundar em emoções difíceis, nem atitudes exageradas para fugir do entendimento emocional. Busque ter flexibilidade para expandir sua mente quanto aos seus conteúdos emocionais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período tem lhe pedido comunicação aberta e honesta para com os outros, em especial nas parcerias, casamento e vida social. Todavia, existem fortes emoções sendo estimuladas e sua comunicação pode passar pela reatividade e agressividade. Deve buscar ponderar e digerir primeiro, para aí sim comunicar suas reais emoções, mas sem despejá-las sobre o outro. Busque expandir sua mente em relação aos padrões de parceria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Você está com a mente focada em questões pragmáticas, rotinas, trabalho e/ou saúde. Todavia, deve se acautelar pois suas ideias estão fervilhando, mas evite acreditar que só o seu ponto de vista é válido. Também uma supervalorização da teoria deve ser evitada. Busque abrir sua mente para novas possibilidades materiais e formas diferentes de executar tarefas e lidar com a matéria.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta