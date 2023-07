677

Canções de Lô Borges animam o carnaval do Bloco da Esquina Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 30/5/22





O cantor e compositor Lô Borges é o convidado do Bloco da Esquina, criado pelos músicos Renato Muringa e Mário Jaymowich, para show neste domingo (16/7), às 19h, na Praça Geralda Damata Pimentel (Praça da Pampulha), entre as Avenidas Fleming e Otacílio Negrão de Lima.





O Bloco da Esquina surgiu em 2013 para homenagear os 40 anos do movimento Clube da Esquina. As clássicas canções do Clube ganharam outra roupagem em ritmos carnavalescos. No repertório deste domingo estarão “Paisagem da janela”, “Um girassol da cor do seu cabelo”, “Clube da esquina”, “Para Lennon e McCartney” e “O trem azul”, entre outras.

Filarmônica e Orquestra do Sesc

O Celebra Pampulha, realizado das 10h às 20h, terá outras atrações, todas gratuitas. Das 10h às 14h, o Espaço de Lazer Sesc funcionará ininterruptamente. Às 11h, haverá apresentação da Orquestra de Câmara Sesc. Às 14h, será encenado o espetáculo “Elefanteatro”, do Grupo Pigmalião Escultura que Mexe.

Às 16h, haverá concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Com regência do maestro convidado Rossini Parucci, o público poderá ouvir trecho de “Carmen”, de Bizet; “A Bela Adormecida”, de Tchaikovsky; e destaques do universo popular, como “Corta-jaca”, de Chiquinha Gonzaga, e “Milagre dos peixes”, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Às 17h10, será a vez da encenação de “O auto da compadecida”, com o Grupo Maria Cutia, dirigida por Gabriel Villela.