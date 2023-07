677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A posição solar de agora lhe traz plena consciência de si mesmo, seu poder pessoal, criatividade e expressão. O bom aspecto a Urano no campo mental lhe facilita expressar a si mesmo com multiplicidade e sendo mais alternativo. Também buscará falas mais honestas e disruptivas, mas que estão ligadas à expressão de sua essência antes de tudo.

Tradição e renovação

Ocorre hoje um Sextil do Sol em Câncer com Urano em Touro. Este Sol, apesar de se nutrir de tradições, segurança e introspecção, recebe as vibrações inovadoras, disruptivas e progressistas de Urano. Há hoje um equilíbrio que nos permite inovar, mesmo dentro das tradições. Há capacidade de se ter maior consciência e refletir bem sobre as necessidades de mudança e renovação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta