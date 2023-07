677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A posição solar atual no seu signo oposto, Câncer, lhe traz maior consciência das relações, parcerias, amor romântico e vida social. O aspecto facilitado a Urano no seu setor da autoexpressão facilita trazer inovações e transformações para o campo do relacionar. Terá mais autenticidade perante os outros, mas sem perder o acolhimento e reciprocidade.

Tradição e renovação

Ocorre hoje um Sextil do Sol em Câncer com Urano em Touro. Este Sol, apesar de se nutrir de tradições, segurança e introspecção, recebe as vibrações inovadoras, disruptivas e progressistas de Urano. Há hoje um equilíbrio que nos permite inovar, mesmo dentro das tradições. Há capacidade de se ter maior consciência e refletir bem sobre as necessidades de mudança e renovação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta