Detonautas lança EP acústico dia 27 de julho Divulgação O dia do Rock é comemorado nesta quinta-feira, 13 de julho, e, para celebrar a data, o Detonautas anunciou o lançamento do primeiro EP do seu novo projeto, “Detonautas 20 anos Acústico”, para o dia 27 de julho. O trabalho, que exalta a trajetória da banda, traz regravações de grandes sucessos e a inédita “Aposta”, que encabeçará o primeiro EP do álbum. O dia do Rock é comemorado nesta quinta-feira, 13 de julho, e, para celebrar a data, o Detonautas anunciou o lançamento do primeiro EP do seu novo projeto, “Detonautas 20 anos Acústico”, para o dia 27 de julho. O trabalho, que exalta a trajetória da banda, traz regravações de grandes sucessos e a inédita “Aposta”, que encabeçará o primeiro EP do álbum.





"O EP que abre ‘Detonautas Acústico 20 anos’ traz ainda mais 3 músicas. Duas delas, hits de diferentes fases: ‘O Dia Que Não Terminou’ (2004) e ‘Por Onde Você Anda?’ (2017). E conta ainda com ‘Lógica’, uma linda releitura do álbum ‘O Retorno De Saturno’. Será uma maneira incrível de abrir as portas para nosso lindo projeto e celebrar o mês do Rock”, ressalta.





Gravado no palco do teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, o projeto traz seus grandes sucessos e canções dos discos lançados entre 2010 e 2022. “Nossa história toda foi contada nesse palco”, reforça Tico Santta Cruz. Participaram da celebração: Badauí (CPM22), Lucas Silveira (Fresno) e Di Ferreiro (Nx Zero).





“Não foi fácil escolher um repertório em meio a tantas canções inesquecíveis que marcaram gerações”, lembra Fábio Brasil, baterista da banda. “Vamos levar nossos fãs numa viagem aos melhores momentos de nossa história nesse DVD”, finaliza Renato Rocha, guitarrista do Detonautas.

20 anos

A marca de 20 anos é celebrada de acordo com o lançamento do seu primeiro álbum nacional pela WEA, que estreou em 30 de setembro de 2002. De lá pra cá, a banda acumulou sucessos, hits, shows pelo mundo inteiro. Passou por grandes festivais nacionais e internacionais, como Rock in Rio e Lollapalooza.





Em 2010, a banda lançou um acústico onde os números impressionam. Músicas com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube. Canções eternas. Depois desse lançamento, a banda passou 10 anos independente. Lançou dois discos: “A Saga Continua” e “Álbum VI”, com grandes sucessos como “Um Cara De Sorte” e “Por Onde Você Anda”, que contou com parceria de Lucas Lucco. Na faixa “Você Vai Lembrar De Mim”, ninguém menos que Alcione junta forças à banda em um lindo bolero.





O Detonautas seguiu construindo uma carreira recheada de singles, como “Ilumina O Mundo”, que alerta para questão da prevenção ao suicídio e faz um trabalho junto ao CVV. Depois, de volta à Sony Music, lançaram mais 2 discos: “Álbum Laranja”, com crônicas políticas, e “Esperança”, ambos no período da pandemia.





O grupo segue realizando uma série de shows pelo Brasil, tendo 13 shows só em julho e uma agenda extensa para o restante do ano.