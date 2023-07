Horóscopo do dia (13/07): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Há agora um forte senso de ação focada no mundo material e financeiro, mas com sabedoria e senso crítico. Excelente para rever seus investimentos financeiros e buscar aplicar seus recursos melhor. Limpeza de bens e coisas acumuladas beneficiada. Estratégia para potencializar ganhos. A Lua vai minguando e lhe pede mais sabedoria e desapego ao se lidar com o coletivo e valores dos outros.

Ação sábia e prática

A conjunção de Marte e Pallas em Virgem traz para o momento a capacidade de agir com sabedoria e imparcialidade num senso de pragmatismo, realismo e resolução. Bom discernimento para encontrar as soluções mais práticas, objetivas e justas. A Lua Minguante em Gêmeos traz forte intuição para acessar ideias brilhantes.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta