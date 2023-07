Horóscopo do dia (13/07): Confira a previsão de hoje para Áries

677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, faz conjunção com Pallas Atena, deusa da sabedoria. Você está bem mais pragmático, justo e realista. Busque esse tipo de energia para executar suas tarefas, rotinas e trabalho com aprimoramento. Boas escolhas em termos de saúde. A Lua está minguando no seu setor mental, busque abrir a intuição para desapegar de velhas ideias e hábitos.

Ação sábia e prática

A conjunção de Marte e Pallas em Virgem traz para o momento a capacidade de agir com sabedoria e imparcialidade num senso de pragmatismo, realismo e resolução. Bom discernimento para encontrar as soluções mais práticas, objetivas e justas. A Lua Minguante em Gêmeos traz forte intuição para acessar ideias brilhantes.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta