Banda mineira The Stonage lança single por gravadora americana

Banda The Stonage se dedica à música autoral (foto: Warney Romanhol/ Divulgação)



Influenciada por Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple e Rolling Stones, a banda The Stonage chega ao streaming com o single-clipe “GoingHome”, lançado pela gravadora norte-americana XpandMusic, com a qual o grupo acaba de assinar contrato. Influenciada por Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple e Rolling Stones, a banda The Stonage chega ao streaming com o single-clipe “GoingHome”, lançado pela gravadora norte-americana XpandMusic, com a qual o grupo acaba de assinar contrato.









Com sede na Califórnia, o selo XpandMusic tem à frente o empresário Daniel Figueiredo, responsável pela produção musical de diversas novelas da Record, que já foi indicado ao Grammy Latino como produtor de trilhas sonoras.





A produção do single “GoingHome” foi realizada em parceria com Matheus Campista, Marcelo Athouguia e o próprio Daniel Figueiredo, sendo mixada por Aldo Torres e masterizada por Paulo Jeveux, em Miami.





Já o clipe, disponível no YouTube, foi uma produção em conjunto da LP Produções, de Leandro Abritta, Vsion Design e dos integrantes da banda.

Jornada roqueira

Matheus explica que a nova canção é o resultado de reflexões sobre os dias em que músicos passam na estrada entre os diversos shows, nos quais descobrem que de todos os caminhos percorridos, o melhor é o da volta para casa.

“Na atual formação, a banda já está há oito anos trabalhando com música autoral. Com o primeiro CD que a gente lançou, em 2008, conseguimos alcançar a nota 9, em 10, na Roadie Crew, a maior revista do segmento de rock da América Latina. Recentemente, tivemos uma conversa com o Daniel Figueiredo, da XpandMusic, que está começando a trabalhar com artistas norte-americanos e brasileiros”, diz ele.





Segundo o músico, o contrato com a gravadora inclui vários singles e também um álbum. “Devemos lançar cerca de nove músicas, com o próximo lançamento daqui a dois meses. Já temos algumas prontas. 'GoingHome' foi gravada em Cataguases, com produção nossa”, conta Matheus.





“A mixagem foi feita por Aldo Torres, em São João Nepomuceno. Ele trabalha direto com o Emmerson Nogueira, é muito competente”, diz.

O guitarrista conta que a The Stonage continua fazendo shows pelo Brasil. “Estamos com o nosso 'Ícones do rock', cujo repertório traz os maiores clássicos do gênero, ou seja, tocamos covers de várias bandas da época que a gente mais gosta musicalmente, os anos 1970, além das autorais. O rock está naquela época, não adianta ficar procurando por outros lados”, garante o guitarrista.





Matheus Campista ressalta que antes de fazer o lançamento do single-clipe “GoingHome”, a banda deu uma repaginada em seu próprio nome.





“Antes, a gente se chamava Stone Age, escrito separadamente. Agora resolvemos mudar para The Stonage, pois fica mais sonoro. Achamos melhor assim”, explica o artista mineiro.

(foto: Reprodução )

• Single e clipe da banda The Stonage

• Selo XpandMusic

• Disponível nas plataformas digitais