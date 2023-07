Horóscopo do dia (11/07): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente lhe pede agora introspecção e busca interna. Sentimentos intensos precisam ser entendidos e possivelmente verbalizados. Velhos padrões mentais são questionados e transformados. Entender o que se passa além da superfície será fundamental. O pensamento sobre partilha e sexualidade também precisa ser ventilado e trabalhado neste período.

Mercúrio em Leão

Mercúrio entra hoje no signo de Leão. Nosso padrão mental tende a ser mais criativo e autocentrado; aqui tendemos a nos comunicar de um jeito muito próprio. Cuidado para não se fechar ás opiniões do outro completamente. Essa mente também vibra criatividade, alegria e diversão. Alinhamento da mente com padrões essenciais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como