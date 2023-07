Horóscopo do dia (11/07): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Seu regente, Mercúrio, entra no expressivo Leão. Aqui, porém, ele está na sua área subconsciente, lhe pedindo exploração de motivações talvez até esquecidas, mas que lhe afetam presentemente. As águas espirituais também lhe chamarão, pedindo mais conexão com o lado invisível da vida. Comunique-se com Deus, com a vida, com as imagens que despertam sua fé. Permita-se não controlar e se entregar ao fluxo da vida.

Mercúrio em Leão

Mercúrio entra hoje no signo de Leão. Nosso padrão mental tende a ser mais criativo e autocentrado; aqui tendemos a nos comunicar de um jeito muito próprio. Cuidado para não se fechar ás opiniões do outro completamente. Essa mente também vibra criatividade, alegria e diversão. Alinhamento da mente com padrões essenciais.

