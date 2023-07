Horóscopo do dia (10/07): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este é um período que lhe traz maior impulso, otimismo e necessidade de expansão. Enxergará as possibilidades e estará mais aventureiro, mas sem perder sua natural praticidade e senso crítico. A fé intensa lhe é estimulada para sair da estagnação. Sua mente se volta para as questões emocionais das relações, mas deve estar alinhado com seu senso de poder pessoal e respeito à sua individualidade e transformações pelas quais tem passado.

Ação focada e diálogo transformador

Marte entra em Virgem. Nosso senso de ação passa para um terreno mais pragmático e objetivo. Este é um cumpridor de tarefas, trabalhador. Ação motivada pelo ser útil, eficiente e estar a serviço. Força para realizar com eficiência, realismo e senso crítico. A oposição de Mercúrio em Câncer com Plutão em Capricórnio nos faz confrontar nossos medos, raivas, inseguranças e questões inconscientes, mas tudo isto deve ser feito sob uma ótica racional e objetiva. Os diálogos emocionalmente honestos podem ser transformadores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta