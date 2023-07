Horóscopo do dia (10/07): Confira a previsão de hoje para Escorpião

677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, entra no aterrado signo de Virgem. Sua necessidade de fazer algo prático será alta, em especial naquilo que envolva grupos, projetos sociais, amizades e trabalhos alternativos. Sua força de vontade para trabalhar e progredir estará alta e irreverente. Sua mente busca neste momento expansão, planos futuros e liberdade. Todavia, não pode ignorar o que se passa no momento presente e os desafios do agora, dando um passo de cada vez.

Ação focada e diálogo transformador

Marte entra em Virgem. Nosso senso de ação passa para um terreno mais pragmático e objetivo. Este é um cumpridor de tarefas, trabalhador. Ação motivada pelo ser útil, eficiente e estar a serviço. Força para realizar com eficiência, realismo e senso crítico. A oposição de Mercúrio em Câncer com Plutão em Capricórnio nos faz confrontar nossos medos, raivas, inseguranças e questões inconscientes, mas tudo isto deve ser feito sob uma ótica racional e objetiva. Os diálogos emocionalmente honestos podem ser transformadores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta