Horóscopo do dia (07/07): Confira a previsão de hoje para Libra

677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe pede que entre em contato com suas emoções profundas, renovando totalmente os conteúdos psíquicos. Isto facilita muito o processo de fazer escolhas no campo profissional e de comunicar sua autoridade. Permita que seus instintos lhe guiem nos melhores caminhos no mundo. Escute sua voz interna para buscar seu caminho de realização mundana.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Abrindo a cabeça

O sextil entre Mercúrio em Câncer e Urano em Touro nos traz uma energia facilitada para abrir a cabeça e buscar novas ideias e soluções. Mente que reconhece o passado, mas não se prende a ele, já que busca energias progressistas. Busque enxergar o passado com um olhar mais racional e pragmático. Abertura da mente para novas visões de mundo.

Horóscopo do dia (07/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com