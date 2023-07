Horóscopo do dia (07/07): Confira a previsão de hoje para Áries

677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você se encontra em um período que lhe pede mudanças criativas no campo material e financeiro e hoje pode ter excelentes ideias e insights de como realizar tais mudanças. Busque abrir a cabeça, mas tendo sempre a referência interior como norte. Sua renovação de valores pode lhe mostrar valores diversos daqueles do meio familiar, mas com equilíbrio.

Abrindo a cabeça

O sextil entre Mercúrio em Câncer e Urano em Touro nos traz uma energia facilitada para abrir a cabeça e buscar novas ideias e soluções. Mente que reconhece o passado, mas não se prende a ele, já que busca energias progressistas. Busque enxergar o passado com um olhar mais racional e pragmático. Abertura da mente para novas visões de mundo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com