Bravo! Adeus!

Matheus Nachtergaele diz que José Celso Martinez Corrêa foi o "matador de tabus desnecessários" no Brasil. Em junho de 2016, os dois participaram, no Museu de Congonhas, do evento "Antropofagia palimpsesto selvagem" (foto: Nádia Lages/divulgação)



A morte de José Celso Martinez Corrêa não abalou apenas o mundo das artes cênicas brasileiras. Artistas de outras áreas e políticos manifestaram pesar pela partida do dramaturgo, ator, diretor e criador do icônico Teatro Oficina, local do velório dele. Colegas de ofício foram às redes sociais se despedir de Zé Celso, como gostavam de chamá-lo.





“Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol, amor, de muito amor sempre”, diz a postagem do Teatro Oficina. A atriz Júlia Lemmertz se emocionou ao falar de Zé Celso durante participação ao vivo no programa “Conexão Globonews”. Lembrou a época em que trabalhou com o dramaturgo em uma adaptação de Hamlet e foi às lágrimas ao dizer que a filha, Luísa, também teve a chance de trabalhar com seu mentor.





“O Teatro Oficina e o Zé são famílias pra gente. Ao mesmo tempo, o Zé é um cara gigante, eu me lembro da gente ensaiando e só de vê-lo, ouvir as coisas que ele falava, as conexões que ele fazia… Este homem é inacreditável, de uma potência, uma força, uma inteligência enormes”, elogiou.

PARQUE DO BEXIGA

A atriz ressaltou a responsabilidade do meio artístico de levar à frente o legado de Zé Celso. “Todos nós, diretores, atores, pessoas da arte, a gente tem como missão na vida honrar esse trabalho gigantesco que o Zé fez para todos”. Ela destacou a importância de tirar do papel o projeto do Parque do Bexiga, um dos maiores sonhos do dramaturgo.





“Vamos fazer daquele teatro o templo do Zé e de todos nós. Um lugar de força, de encontro, para manter a chama dele. Não foi à toa que ele ardeu até o fim. É muito triste. Ele não merecia ir embora, mas assim é a vida. A vida não faz o menor sentido. A gente fica aqui tentando buscar o sentido”, completou Júlia.





Zé Celso Martinez Corrêa está com os deuses, afirmou o ator Matheus Nachtergaele, no Instagram. “O maior artista do teatro da era atual no mundo, brilhou como um sol, contaminando toda a cultura deste e de outros países. Em torno desse sol que é o Zé, orbitamos todos, desde faz muito tempo. O teatro, o cinema, a música as artes plásticas, a filosofia, a tropicália, a literatura, o audiovisual... Tudo alimentou e foi alimentado por Zé Celso. Tudo”, prosseguiu Matheus.





O ator destacou a importância do diretor do Oficina para o Brasil. “Foi o inaugurador dos coletivos de artistas tão em pauta no aqui e agora. Foi o matador dos tabus desnecessários, o atirador da flecha bonita que leva a gente pro futuro. Vítima e algoz do Sistema. Homem Imenso. O Teatro Oficina Uzina Uzona é a igreja dos humanistas, o desejo do futuro brilhante, livre, louco, e absolutamente culto e consciente, tudo ao mesmo tempo. Nós estamos muito tristes, agora. Mas a honra de ser brasileiro um dos maiores artistas de todos os tempos nos honra e alimenta”, postou Matheus.

LULA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o Brasil se despede de um dos maiores nomes da história do teatro. “Zé Celso, como sempre foi conhecido carinhosamente, foi, por toda a sua vida, um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro. Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura. Deixa um imenso legado na dramaturgia brasileira e na cultura nacional”, afirmou Lula.





A atriz e roteirista Verônica Debom, que atualmente integra o elenco da novela “Vai na fé”, também fez postagem destacando a importância de Zé Celso. “Estou emocionada de um jeito que eu não imaginava. Por sorte, Zé Celso é mais que uma pessoa. É uma entidade, uma ideia. Com todas as suas polêmicas e estranhezas – e apesar delas –, Zé representava, para mim, a liberdade. A liberdade no estado mais puro que já vi, assim ao vivo, existir no ser humano”.





Em seu texto, ela afirma que o Teatro Oficina é um oásis onde o conservadorismo e a caretice não entram. “Lá, trancávamos as grades de ferro e os zumbis ficavam de fora. Zé Celso não era nem menino nem menina, muito menos usava rosa ou azul, pois estava pelado. Lá, a caretice não entrava. E as nossas, que levávamos para a plateia, escondidinhas no bolso, eram rapidamente extirpadas – graças a Dionísio – de nós”, diz.





Verônica apontou a missão do Zé Celso transgressor. “Ele fazia o que queria e jogava nosso provincianismo violentamente na nossa cara”. Ela diz esperar que o Teatro Oficina continue como lugar de resistência e questionamento, de arte e de liberdade.





O ator Dan Stulbach aproveitou a despedida para refletir sobre o avanço da tecnologia. “De que servem as redes sociais? Tão antissociais tantas vezes, reféns da autopromoção tantas outras. Eu sei lá. Agora minha ideia era só compartilhar a tristeza da partida do Zé, porque nem palavras eu tenho direito, é só sentimento e gratidão. Viva Zé Celso”, escreveu.





Para o ator, apresentador, dramaturgo e poeta Michel Melamed, Zé Celso e o Teatro Oficina são mais que pilares da cultura brasileira. “São o próprio chão e céu, a certeza do país possível em sua criatividade, singularidade, força, exuberância e excelência”.





A atriz Carolina Dieckmann destacou a influência do diretor em seu trabalho. “Ele não sabe, não soube, mas quando montei o 'Karolkê', totalmente influenciada pelo teatro-festa que vi em 'Bacantes', decidi que queria uma coroa de flores por causa da que ele usava na peça. O Zé Celso influenciava tudo, inspirava muito, sem limites, infinito. Seguirá assim: produzindo maravilhas nas memórias de quem viu e, como eu, se modificou”, diz.





O ator Gregório Duvivier celebrou a trajetória do artista: “Viva o Zé Celso, abridor de caminhos, farol do futuro, diretor demiurgo, operário do palco. Obrigado por tudo, evoé”.





Helena Ranaldi e Malu Galli destacaram a contribuição do diretor para a cultura brasileira. “Que seja eterno enquanto eterno. Viva o teatro e todos que se manifestam e se manifestaram através dele e de sua magia”, escreveu Helena. “Vá em paz, Zé Celso. Você fez muito. Deixou um legado imenso. Obrigada”, registrou Malu.

IMPACTO

Artistas de outras áreas vieram a público saudar o criador do Oficina. “Eu não sou do teatro, mas meus filmes foram todos impactados de alguma forma por Zé Celso, com a energia de atrizes e atores, com um senso de direção e visão sobre o Brasil. Esse é o significado de um real impacto na cultura. Obrigado Zé Celso”, escreveu o cineasta Kléber Mendonça Filho.





Para Gilberto Gil, “Zé Celso marcou a história do Brasil e seu legado será eterno”. Arnaldo Antunes também se manifestou: “Vai fazer uma falta imensa. Mas o céu está em festa”. O cantor e compositor Zé Ibarra também deixou seu recado: “Felicidade em poder ter te visto iluminando o mundo”. (Com Folhapress)

Ministra lembra a luta contra a ditadura

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou o lugar do criador do Oficina na esfera política. “Sentimos profundamente a perda de Zé Celso, um dos dramaturgos mais revolucionários e inovadores do Brasil. Mais do que artista, foi um árduo defensor da democracia: usou o teatro para exaltar a liberdade e afrontar os arbítrios da ditadura militar. Com sua partida, a cultura brasileira perde grande parte de seu brilho e irreverência”, destacou.





O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que Zé Celso escreveu uma rica história pessoal e para o Brasil. Irreverente, provocativo e dono de uma enorme capacidade inventiva, ele tornou o Teatro Oficina um patrimônio da cultura brasileira, observou Alckmin, ex-governador de São Paulo.





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou a inquietude e a criatividade de Zé Celso. “A cultura do Brasil perdeu hoje um de seus maiores expoentes, o criador da linguagem tropicalista no teatro. Deixo aqui meu profundo sentimento de pesar e minhas condolências à família, amigos e sua legião de admiradores”, escreveu.





A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) usou as redes sociais para destacar a atuação política do diretor. “Quanto mais o regime endurecia, mais Zé Celso radicalizava. Na longa noite da ditadura militar iniciada em 1964, José Celso Martinez Corrêa foi um farol imenso, à frente do Teatro Oficina, com suas encenações irreverentes e iconoclastas de textos clássicos e malditos”, escreveu.





O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) citou lutas recentes do dramaturgo, lembrando a “amizade da vida inteira” dos dois. “Estivemos juntos em peças memoráveis no Teatro Oficina. Em homenagem a ele, vou seguir lutando pela criação do Parque do Bexiga e em defesa do teatro”, afirmou. (DB/Com Folhapress)

Viúvo assume o Teatro Oficina

O ator Marcelo Drummond, marido de José Celso Martinez Corrêa, será o responsável pelo legado do dramaturgo. Juntos há 36 anos, eles oficializaram a união há um mês.





Como Zé Celso não tinha herdeiros diretos, ele se preocupava com a burocracia que Marcelo Drummond poderia enfrentar após a sua morte.





A decisão pelo casamento veio justamente para “deixar tudo certinho” para que o parceiro tivesse plenos poderes na gestão do Teatro Oficina, da sua obra e da herança.





“Acho que faz sentido. A gente se ama, fez tanta coisa juntos, eu cuido de tudo dele, tudo mesmo”, comentou Marcelo.





Os dois se casaram em uma grande celebração no Teatro Oficina, com apresentações de Marina Lima e Daniela Mercury. A festa reuniu artistas, personalidades e intelectuais que lotaram a plateia do espaço.





Em seu discurso na celebração, Zé Celso destacou que o casamento visava “a continuidade” do Oficina.





O dramaturgo afirmou que ele e Marcelo viveram como amantes por sete anos, e que depois cada um foi experienciar outras histórias afetivas.





Marcelo Drummond e os atores Ricardo Bittencourt e Victor Rosa, que moravam no mesmo prédio de Zé Celso, também foram internados por terem inalado monóxido de carbono. Os três receberam alta ontem.





Acometido por um problema de saúde dias antes do seu casamento, Zé Celso entrou no local sentado em uma cadeira de rodas empurrada pelo noivo.





A cantora Marina Lima deu início à comemoração cantando “Fullgás”, que marcou a história dos noivos.





Daniela Mercury, Bete Coelho, José Miguel Wisnik, Leona Cavalli, Alexandre Borges e Maria Bethânia (em participação por mensagem de voz) foram alguns dos artistas que se apresentaram na festa, que teve também rituais indígenas e do candomblé.





Em um discurso bem-humorado, Zé Celso disse aos convidados que aquela noite foi uma “das maiores festas” de sua vida e do teatro brasileiro.





“Zé é vida”





“Eu não quero cair no drama, na fita francesa. Foi uma tragédia, aconteceu, vamos tocar em frente. Temos que lembrar que o Zé é vida. Ele ensinou isso, que precisa ter vida o tempo inteiro e força”, afirmou ontem Marcelo Drummond. Segundo o viúvo, o velório de Zé Celso será “uma festa”. “Ele inventou isso, este teatro. Ninguém fez isso antes. Quando chegamos na Alemanha a primeira vez, ficou todo mundo estarrecido”, lembrou, emocionado. Em seguida, ao entrar no Oficina, apontando para as arquibancadas, repetiu: “Esse é o legado do Zé. Ninguém fez isso antes, nem os gregos.”