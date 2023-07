Horóscopo do dia (06/07): Confira a previsão de hoje para Libra

677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Mercúrio está no seu setor profissional, lhe trazendo boa oratória e capacidade de divulgar mais de sua sensibilidade ao mundo. Todavia, a quadratura a Quíron mostra possíveis feridas e desgastes nas parcerias ou com o público que pedem cura. Busque usar de maturidade e razão para ponderar e argumentar com os outros, evitando reatividades, ou ainda, lidando com a reatividade alheia com mais senso de limite, mas compaixão.

Comunicação emocional

Mercúrio em Câncer e Quíron em Áries fazem quadratura. Aqui devemos nos atentar ao uso da fala e comunicação para que não exageremos na agressividade, rispidez ou reatividade emocional nas respostas. Busque interiorizar para usar o potencial curativo deste posicionamento, usando a fala de forma curativa. A oposição de Lua em Aquário e Marte em Leão também nos desafia no confronto emocional com os outros, mas usando de sabedoria e racionalidade e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com