Horóscopo do dia (05/07): Confira a previsão de hoje para Sagitário

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente é altamente estimulada pela Lua hoje, lhe levando ao lado imaginativo, criativo e genial. Todavia, Saturno leva tudo isso ao exame do realismo e pragmatismo. Aprenda a expressar suas emoções com maturidade e razão. Busque na prática as soluções que almeja. Formatação da intuição em ideias.

Lua em Aquário

A Lua em Aquário nos pede mais frieza e objetividade para se lidar com as emoções. A conjunção a Saturno pede ainda mais objetividade e maturação emocional. O sentimento gregário em grupos e amizades se faz alto, mas pede senso de limites também. Essa Lua possui desprendimento e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com