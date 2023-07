Festival Sarará anuncia substituto para KayBlack

677

KayBlack cancelou o show por problemas de saúde (foto: Divulgação) O rapper KayBlack precisou cancelar seu show no Festival Sarará, que acontece dia 26 de agosto na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, por motivos de saúde. A organização anunciou uma nova atração para substituir o músico no Palco Paredão: a dupla Tasha & Tracie.

"Nos últimos dias, entendemos com a equipe do artista que o show histórico que estávamos preparando não poderia mesmo acontecer. Desejamos toda saúde e tranquilidade pra ele nesse momento de recuperação!", escreveram.

Logo em seguida, a dupla de rappers Tasha & Tracie foram anunciadas para substituir o colega. Depois de despontarem com os EPs "Rouff"e "Diretoria", as gêmeas lançaram o novo álbum "Yin-Yang". Pro Sarará, elas vão entregar um show de sucessos dessas três obras, além grandes hits lançados em parceria com outras artistas, como "Sou Má" e "Pisando Fofo".





A nova sensação do rap integra a programação que já conta com Marisa Monte convida Arnaldo Antunes; Jorge Aragão, Timbalada, Julia Mestre canta Rita Lee, Fat Family, Rubel convida MC Carol, Johny Hooker canta Marília Mendonça, Rico Dalasam convida Kaike, Urias convida Paige e Ebony, MC Cabelinho, Leall, MC Rick, Slipmami, Caio Luccas, Brisaflow, Gordão do PC, e WS da Igrejinha, além das labels com Love Paranoia, Mientras Dura, Baile Room e 101Ø.





Com esse line up, o festival reforça a importância de mesclar sonoridades e reunir artistas consagrados com a nova geração, além de promover a conexão entre as pessoas, trazendo a diversidade musical que tem a ver com a pluralidade do público.





Palco Paredão

Com o Palco Paredão, o Sarará fortalece além do trap e rap, que são um dos maiores gêneros da cena eletrônica atual, o funk de Belo Horizonte, que está ganhando cada vez mais evidência, com artistas conquistando o topo das paradas.

Nesta edição, a curadoria do festival vai levar MCs de funk de BH relevantes para a cena brasileira, como MC Rick, WS da Igrejinha e Gordão do PC, mostrando toda potência da música local. Mc Cabelinho, Caio Luccas, Slipmami, Tasha & Tracie, Brisa Flow, e Leall são os nomes que completam este palco.





Vídeo Manifesto

Um dos diferenciais do Sarará é o vídeo manifesto, retratando a essência do evento. Neste ano, um dos assuntos pilares na construção deste que é um dos principais festivais do país é o “despertar” e o material audiovisual propõe viver o presente — no reencontro, na descoberta, na coragem do peito aberto e na beleza do sorriso frouxo.





As cenas falam sobre conexão entre pessoas com todos os credos, de várias cores, com todas as orientações sexuais e com vivências e perspectivas múltiplas. A ideia é trazer o “despertar” de dentro pra fora, com mente aberta para um futuro potente.





