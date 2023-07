Horóscopo do dia (04/07): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Juno no seu setor das relações. Está num excelente momento para assumir mais compromisso com o outro, parcerias, casamento e vida social. Há amadurecimento emocional que lhe permite uma abertura segura ao outro. A posição da Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a sensibilidade e abertura a se doar mais.

Compromisso e amadurecimento

O trígono entre Saturno em Peixes e Juno em Câncer traz para hoje um forte senso de compromisso nas relações, vida familiar, sensibilidade e vida pessoal. Há facilidade para encarar os desafios dos compromissos assumidos e encontrar significado profundo nisso. A Lua em Capricórnio facilita esse clima de compromisso emocional e amadurecimento, assim como nos pede desapego pela conjunção a Plutão.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com