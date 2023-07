Horóscopo do dia (04/07): Confira a previsão de hoje para Sagitário

677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você tem assumido mais o compromisso de lapidar suas emoções. Tem amadurecido a relação com sua vida pessoal, familiar e emocional; agora isso lhe facilita se comprometer mais com as transformações emocionais necessárias ao seu progresso. Questões antigas ligadas à sexualidade e partilha são recicladas. A posição lunar lhe pede que amadureça seu senso de valor pessoal, mas deixe ir aquilo que lhe aprisiona.

Compromisso e amadurecimento

O trígono entre Saturno em Peixes e Juno em Câncer traz para hoje um forte senso de compromisso nas relações, vida familiar, sensibilidade e vida pessoal. Há facilidade para encarar os desafios dos compromissos assumidos e encontrar significado profundo nisso. A Lua em Capricórnio facilita esse clima de compromisso emocional e amadurecimento, assim como nos pede desapego pela conjunção a Plutão.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com