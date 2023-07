Horóscopo do dia (04/07): Confira a previsão de hoje para Libra

677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este é um período que lhe traz forte senso de compromisso para com sua vida profissional, autoridade e trabalho. Tem trabalhado duro e isso lhe facilita assumir mais responsabilidade neste sentido. A posição lunar lhe pede limites na questão familiar, do passado e de não ficar na dependência em excesso, em especial do meio familiar.

Compromisso e amadurecimento

O trígono entre Saturno em Peixes e Juno em Câncer traz para hoje um forte senso de compromisso nas relações, vida familiar, sensibilidade e vida pessoal. Há facilidade para encarar os desafios dos compromissos assumidos e encontrar significado profundo nisso. A Lua em Capricórnio facilita esse clima de compromisso emocional e amadurecimento, assim como nos pede desapego pela conjunção a Plutão.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com