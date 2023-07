Por preços milionários, imóveis de celebridades estão no mercado

677

Jennifer Lawrence também está vendendo uma propriedade: um loft de 300 metros quadrados em Nova York (foto: CHRIS DELMAS / Graziella Dos Imóveis)

O luxuoso apartamento que pertencia ao renomado artista Jô Soares, situado em Higienópolis, um dos bairros mais prestigiados de São Paulo, está no mercado por R$ 12 milhões. O imóvel, que não foi incluído no testamento do artista falecido em agosto passado aos 84 anos de idade, foi transferido em 2017 para Flávia Pedras, ex-esposa de Soares. Com 628 metros quadrados, o imóvel conta com quatro quartos, uma biblioteca e uma sala de cinema equipada com home theater. O prédio, construído em 1952, ainda preserva características originais como os mármores e as janelas antirruído automatizadas.





Outras propriedades de famosos também estão disponíveis para compra. Uma delas é a residência de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, avaliada em US$ 3,5 milhões (R$ 16,8 milhões na cotação atual). Localizada em Sarasota, Flórida, a mansão de quatro quartos foi um presente de Natal do cantor para sua parceira, a bailarina Melanie Hamrick, em 2020. A região é conhecida por ser residência de outras personalidades, como Brian Johnson, ex-vocalista do AC/DC.





A cantora Britney Spears também colocou sua mansão em Calabasas, Califórnia, à venda por US$ 12 milhões (cerca de R$ 62 milhões). O imóvel já foi lar do cantor Justin Bieber e de sua esposa, Hailey Baldwin Bieber, e conta com seis quartos, piscina, adega e sala de cinema. A atriz Jennifer Lawrence também está vendendo uma propriedade: um loft de 300 metros quadrados no bairro de Tribeca, em Manhattan, Nova York. Avaliado em US$ 10 milhões (ou R$ 54 milhões), o loft foi reformado em 2016 e mantém alguns detalhes da construção original de 1882.